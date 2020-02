Scritte antisemite e simboli nazifascisti davanti a due scuole a Pomezia

Scritte antisemite sono comparse davanti a due scuole della cittadina di Pomezia, vicino Roma. All'esterno del liceo Pascal ignoti hanno scritto per terra "Calpesta l'ebreo" con una stella di David e la croce celtica, mentre davanti all'istituto Largo Brodolini qualcuno ha scritto con una bomboletta spray nera "Anna Frank brucia", con una svastica vicino, e "Parlateci delle foibe". Entrambe le scuole sono impegnate in progetti sulla Memoria.

Il sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà ha parlato di "atto gravissimo", esprimendo ferma condanna "a nome di tutta l'Amministrazione comunale", mentre gli operatori ambientali del Comune sono già al lavoro per ripulire le aree.

Zuccalà ha poi aggiunto:

"A pochi giorni dalla Giornata internazionale della Memoria, e nella giornata di oggi in cui proprio l’Istituto Brodolini organizza un incontro che vede ospite Gabriele Sonnino, testimone di quella pagina buia della nostra storia, sono rammaricato e indignato per quanto accaduto. Questo ci spinge a lavorare ancora di più con le scuole per trasmettere alle nuove generazioni una memoria collettiva che è il messaggio di chi c’era e il ricordo vivo di una comunità che difende i diritti umani"