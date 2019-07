"Sciacalli su Bibbiano, tirate fuori i 49 milioni di euro": scritte contro la sede della Lega

Atto vandalico contro la sede della Lega a Marcianise, in provincia di Caserta. Dopo l’escalation a ridosso delle elezioni europee nel mese di maggio, con numerosi casi che si sono ripetuti durante la campagna elettorale, i vandali tornano a colpire le sedi del partito di Matteo Salvini. L’ultimo episodio è avvenuto nel weekend a Marcianise, con le scritte realizzate fuori dai locali della Lega con bombolette spray. Chiari i messaggi sui muri di via Grillo: “Sciacalli su Bibbiano” e “Cacciateli i soldi ! 49 milioni di euro”.

Le scritte contro la sede della Lega a Marcianise

Il commissario cittadino Pasquale Colella ha presentato denuncia al locale commissariato di polizia. “Non ci lasciamo intimidire da nessuno - commenta Colella -. Abbiamo provveduto a denunciare il vile atto intimidatorio”. Per Colella, “questi atti non ci intimidiscono e spero che siano assicurati alla giustizia i colpevoli delle scritte”.

“Ci sono delle telecamere posizionate per i controlli di vari esercizi commerciali, in via Grillo, che potrebbero contribuire a smascherare gli autori del gesto”.