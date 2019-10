"Ho una bomba", terrore a scuola: genitore si barrica nell'edificio

Si è barricato nella scuola della figlia, minacciando di farsi esplodere. Lunghi minuti di tensione stamattina in una scuola di Foligno, in provincia di Perugia, per il gesto di un genitore. La scuola per precauzione è stata evacuata, mentre gli agenti del commissariato e il magistrato, arrivato sul posto, hanno avviato un dialogo che ha portato l'uomo a desistere.

Foligno, uomo si barrica in una scuola: alunni evacuati

La vicenda si è conclusa nel migliore dei modi, con l'uomo che si è arreso senza opporre resistenza. Non sono chiari i motivi per i quali l'uomo si sia barricato nell'istituto. Le forze dell'ordine hanno accertato che con sé non aveva né armi né ordigni, ma una scatola con dei fili rivelatasi un falso ordigno.

Sul posto è intervenuta la polizia insieme alle altre forze dell'ordine e ai vigili del fuoco. Nessuno è rimasto ferito e la situazione è sotto controllo. L'uomo, cittadino italiano, è stato preso in consegna dalla polizia e condotto in procura a Spoleto. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti.

