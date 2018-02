Scuole chiuse a Salerno: neve e gelo, arriva l'ordinanza

Scuole chiuse a Salerno. Come a Napoli, come a Roma. Ci si attendeva un miglioramento delle condizioni meteo, e invece la situazione non ha lasciato altra scelta. "Ordinanza ad horas, le condizioni meteo peggiorano: le scuole resteranno chiuse". Alle ore 7.50, il vice sindaco Eva Avossa, assessore alla pubblica istruzione, annuncia il provvedimento "in arrivo attraverso i canali ufficiali dell'Ente". I dirigenti scolastici, però, sono stati informati solo stamattina, così come le famiglie, molte delle quali già in viaggio, insieme ai propri figli. "La Protezione Civile, sondata ieri sera, ci dava sole...", è il commento del vice sindaco.

Mutati gli scenari, ecco l'ordinanza che stoppa le lezioni in classe per la giornata di oggi. E domani, mercoledì 28 febbraio? "Attenderemo il nuovo bollettino meteo e poi decideremo", conclude Avossa.

Ecco la decisione del sindaco di Salerno, Enzo Napoli: "L'amministrazione comunale ha disposto la sospensione delle attività didattiche di tutte le scuole sul territorio comunale di Salerno per la giornata di oggi, martedì 27 febbraio. La decisione è stata adottata a causa dell'aggravarsi delle condizioni meteo". I dirigenti scolastici sono stati avvertiti dall'amministrazione comunale via telefono oppure attraverso le chat, scrive SalernoToday. "Alle ore 8, però, la frittata è fatta", dicono le mamme sconsolate, a pochi passi dai cancelli d'ingresso delle scuole.

