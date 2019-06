Migranti, la nave Sea Watch soccorre 52 persone a largo della Libia

La nave della ong Sea Watch ha soccorso questa mattina cinquantadue migranti a largo delle coste libiche. "Il nostro equipaggio ha da poco concluso il soccorso di 52 persone da un gommone al largo della Libia, a circa 47 miglia di Zawiya. Questa mattina, alle 9.53, l'aereo di ricognizione Colibri aveva avvistato l'imbarcazione, informando le autorità competenti e la nave" scrive su Twitter l'Ong tedesca.

"La cosiddetta guardia costiera libica - aggiunge l'Organizzazione in un altro tweet - successivamente comunicava di aver assunto il coordinamento del caso. Giunti sulla scena, priva di alcun assetto di soccorso, abbiamo proceduto al salvataggio come il diritto internazionale impone. I naufraghi sono ora a bordo della SeaWatch".

Msf e Sos Mediterranee attaccano le "politiche irresponsabili dell'Ue"

Proprio oggi, Medici Senza Frontiere e Sos Mediterranee hanno lanciato un duro attacco alle "politiche irresponsabili dell'Ue", a un anno dalla strategia dei "porti chiusi", parlando di costi umani insostenibili: "La criminalizzazione del salvataggio di vite in mare non solo porta conseguenze negative per le navi umanitarie, ma sta erodendo il principio fondamentale del prestare assistenza alle persone che si trovano in pericolo. Le navi commerciali, e addirittura quelle militari, sono sempre più riluttanti nel soccorrere le persone in pericolo a causa dell’alto rischio di essere bloccate in mare e di vedersi negato lo sbarco in un porto sicuro. Per le navi mercantili che effettuano un salvataggio, in particolare, diventa estremamente complicato rimanere bloccati o essere costretti a dover riportare le persone in Libia, in contrasto con il diritto internazionale”.