Passa 32 volte col rosso, incastrato dalle telecamere: "In Calabria lo fanno tutti"

Per ben 32 volte è passato con il rosso, sempre allo stesso semaforo. Le telecamere posizionate all'altezza dell'incrocio lo hanno ripreso ma non stato facile risalire fino a lui, finché gli agenti della polizia locale di Gargnano, nel bresciano, non sono riusciti a rintracciarlo. L'auto, una Bmw, era stata comprata in Italia ma poi portata in Romania e il nome del proprietario non risultava nelle banche dati italiani, quindi per ottenerlo è stato necessario inviare una richiesta alle autorità romene.

Alla fine l'uomo, un 31enne albanese, di casa a Toscolano Maderno, è stato beccato in flagranza dai vigili dopo una serie di appostamenti mentre passava, manco a dirlo, con il semaforo rosso. Interrogato, il 31enne si è difeso con una serie di scuse, da "Non ho visto il semaforo" a "Ho vissuto in Calabria, lì passano tutti con il rosso".

Per lui una valanga di multe da pagare: 163 euro per ognuna delle 32 infrazioni commesse, per un totale di oltre 5200 euro e la decurtazione di tantissimi punti dalla patante.