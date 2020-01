"Miracolo a Milano", volo di 5 metri dal palazzo ma atterra in piedi: salva

Le conseguenze sarebbero potute essere ben peggiori, tragiche. A Senago, una giovane donna di 28 anni è precipitata da cinque metri d'altezza: è atterrata in piedi. Nonostante varie fratture, non è in pericolo di vita.E' successo all'estrema periferia nord di Milano alle 18:15 di mercoledì 29 gennaio.Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e i carabinieri. A causa del violento impatto con il suolo la 28enne si è fratturata entrambe le gambe e, si sospetta, il bacino, oltre a riportare un politrauma. Ma non è in pericolo di vita.

Volo da 5 metri, cade in piedi: salva per miracolo a Senago (Milano)

I soccorritori accorsi sul posto l'hanno portata in ambulanza, in codice rosso, all'ospedale Niguarda di Milano. Non è ancora chiaro, riferisce l'Azienda regionale emergenza urgenza, cosa abbia potuto provocare la caduta della giovane donna dall'edificio. I carabinieri al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica di quanto successo a Senago.