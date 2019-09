Crolla cancello, tragedia sfiorata a scuola: la bidella resta schiacciata

Il tema della sicurezza degli edifici scolastici torna d'attualità dopo quanto avvenuto questa mattina in provincia di Sassari. Erano le 8 quando, poco prima dell'ingresso dei piccoli alunni, il cancello della scuola materna di Santa Vittoria, a Sennori, è crollato addosso a una bidella. La donna stava, come ogni giorno, aprendo l'istituto in vista dell'arrivo dei bambini, pochi minuti più tardi. I soccorsi sono stati immediati, la donna è stata trasportata al pronto soccorso, a Sassari. Solo un grande spavento, fortunatamente. Le sue condizioni non sono gravi: qualche escoriazione. Il tema della sicurezza nelle scuole rimane però una vera emergenza.

Allarme sicurezza: le scuole di Sicilia e Sardegna hanno bisogno di interventi urgenti

Quasi il 40% degli edifici ha bisogno di interventi di manutenzione straordinaria urgente, in oltre l'80% non sono state realizzate indagini per verificare la sicurezza dei solai, oltre il 60% degli istituti non dispone del certificato di agibilità e più del 76% delle amministrazioni non ha effettuato le verifiche di vulnerabilità sismica secondo i dati di Ecosistema Scuola, l’indagine di Legambiente basata sui dati del Miur sulla qualità dell’edilizia. La Sardegna ha bisogno di interventi più urgenti rispetto ad altre regioni, secondo la medesima indagine. Tra Nord e Sud rimangono profonde differenze. La necessità di intervenire subito con interventi riguarda infatti al Nord il 28,8% delle scuole, al Centro il 41,9%, al Sud per il 44,8% e nelle isole addirittura il 70,9% degli edifici.