Clochard trovato morto in un magazzino: forse stroncato dal freddo

Un senzatetto di 68 anni, con origini polacche, è stato trovato senza vita in un magazzino in via Ruggero Loria, a Palermo.

Sono stati alcuni vicini a segnalare a presenza dell'uomo, deceduto da alcuni giorni, all'interno del magazzino tra rottami e ferri vecchi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia del commissariato Libertà e un'ambulanza del 118.

Come riporta PalermoToday, secondo quanto accertato dal medico legale l’uomo è morto per cause naturali. Non è escluso che l'uomo possa essere deceduto a causa del freddo.

Tutti gli aggiornamenti su PalermoToday