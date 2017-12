Vuole farsi suora, il padre e il fratello cercano di rapirla per impedirglielo

Voleva farsi suora, ma la figlia, pur di impedirglielo, ha cercato di sequestrarla e portarla via dalla città.

E' successo a Milano, dove la polizia è riuscita a sventare il piano messo su dal padre, dalla madre e dal fratello della ragazza, una 25enne.

Il tentativo di rapimento

I tre hanno stordito la ragazza con un potente sonnifero per poterla poi caricare in macchina e riportarla nel loro paese d'orgine, in provincia di Avellino. Ma mentre i due uomini la stavano trascinando verso la vettura, la ragazza è riuscita a liberarsi e ha richiamato l'attenzione dei passanti.

L'intervento della polizia

Sul posto è arrivata quindi una volante del commissariato Comasina. Gli agenti hanno arrestato i due, mentre la madre è indagata perché, con il sonnifero, avrebbe partecipato attivamente al tentativo di rapimento.

