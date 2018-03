Una tonnellata di cibo marcio nel negozio etnico

Sequestro record della polizia locale a carico di un cittadino cinese che gestisce un negozio in via Padova a Milano: più di una tonnellata di cibo avariato in cattivo stato di conservazione. Gli agenti, scrive MilanoToday, hanno trovato grandi quantità di alimenti (carne, pesce e verdura) accatastati in modo disordinato e in cattivo stato di conservazione in un locale interrato adibito a deposito, all’interno di una cella frigorifera. Dopo le verifiche, si è potuto constatare che gli alimenti erano scongelati del tutto, riposti in scatole di cartone intrise di liquidi e sangue animale. Altri addirittura erano appoggiati sul pavimento privi di involucri protettivi.

Il proprietario è stato denunciato all’autorità giudiziaria: per lui una sanzione di duemila euro per non aver effettuato la corretta manutenzione degli impianti e per carenze igieniche all’interno dell’attività di vendita. Non era però nuovo a sanzioni di questo tipo: era stato già denunciato per il medesimo motivo e più volte multato dall’annonaria.

"Continueremo a vigilare - ha detto il comandante della polizia locale Marco Ciacci - per contrastare questi illeciti che possono avere conseguenze sulla salute dei cittadini". "Questi controlli, fondamentali per i consumatori - ha commentato il vicesindaco Anna Scavuzzo - sono necessari anche per tutelare tutti i commercianti onesti che rispettano le regole per svolgere il loro lavoro".

