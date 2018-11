Sequestrati milioni di giocattoli contraffatti: erano pronti per essere venduti per Natale

Contraffatti, simili a queli di marchi famosi come Disney e Giochi Preziosi, e pericolosi. I militari della Guardia di Finanza di Frattamaggiore hanno portato a termine un maxi sequestro di giocattoli contraffatti: 25 milioni di giochi nascosti a Napoli in un locale commerciale di 650 metri quadrati.

La scoperta è avvenuta grazie ad una serie di pedinamenti ai danni di alcuni soggetti con precedenti simili. I finanzieri avevano notato che il locale, in uso a un cittadino cinese, era oggetto di un via vai di camion.

Così hanno fatto irruzione scoprendo che lì erano nascosti giocattoli contraffatti di marchi famosi come Disney e Giochi Preziosi. I prodotti sarebbero stati venduti durante le festività natalizie. Tutti oggetti pericolosi per la salute dei bambini e non confacenti alla normativa europea.

Il video della Guardia di Finanza