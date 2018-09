Ponte a rischio crollo sequestrato dalla Procura: degrado "grave e allarmante"

Sequestro preventivo per il Ponte Nuovo sul Volturno di Capua. Le complesse e articolate indagini, anche di natura tecnica hanno consentito di accertare la sussistenza, a livello indiziario, del delitto di omissione dei lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina, da cui derivi un pericolo concreto per l'incolumità delle persone. Da qui la decisione del gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della procura sammaritana.

Il ponte, costruito in calcestruzzo armato con struttura ad arco, è stato realizzato alla metà degli anni Cinquanta, per coprire una distanza di più di 100 metri sopra il fiume Volturno. Già nel 2008, a seguito di un sopralluogo effettuato dall'Ufficio Tecnico del Comune di Capua, era stato riscontrato un grave deterioramento strutturale della spalla del ponte lato Sud, tale da richiedere un tempestivo accertamento delle condizioni statiche del ponte.

La verifica statica e sismica del Ponte Nuovo, eseguita dai consulenti tecnici della Procura, ha posto in luce che lo stato di degrado della struttura è "particolarmente grave ed allarmante": infatti è evidente un diffuso e consistente grado di ossidazione delle armature presenti sia nelle travi longitudinali che in quelle trasversali costituenti il graticcio. In molti casi le armature manifestano un grado di ossidazione talmente elevato da risultare oramai assenti. Tale fenomeno interessa sia le armature longitudinali che quelle trasversali.

A conferma dello stato di marcato degrado del ponte, il sindaco di Capua il 7 settembre aveva emesso un'ordinanza per vietare il transito veicolare. In particolare, rilevato che la competente amministrazione comunale non ha perfezionato il procedimento amministrativo finalizzato all'affidamento dei previsti lavori di riparazione e che questo procedimento risulta, allo stato, sospeso non essendo stata comprovata entro il termine del 30 marzo 2018 la definitiva aggiudicazione dei lavori, il giudice accogliendo la tesi della procura ha ritenuto che può astrattamente profilarsi l'omissione dei lavori necessari a rimuovere il pericolo di rovina, dato che erano le leggi regionali nn. 3/2017 e 29/2017 a prevedere che, se non fosse stata comprovata entro il termine del 30 marzo 2018 la definitiva aggiudicazione dei lavori, vi sarebbe stata la revoca del relativo contributo straordinario concesso dalla Regione Campania per finanziare tali opere.

La notizia su CasertaNews