Trovano un serpente dentro al pacco di pannolini del figlio

Lo spavento è stato grande. L'incredulità altrettanto. Un serpente morto, di piccole dimensioni, è stato trovato all'interno di un pacco di pannolini. La scoperta è stata fatta nella mattinata di oggi da una famiglia che risiede in un centro del Valdarno aretino. Sono in corso gli accertamenti da parte di carabinieri e Asl Toscana sud est per capire come il rettile possa essere finito in quella confezione.

E' scattato il sequestro da parte dei militari dell'Arma e la Asl si è messa in contatto con la famiglia e ha quindi chiesto alla ditta fornitrice spiegazioni sull'accaduto. "La Asl, spiega una nota, è "adesso in attesa della risposta della ditta per assumere le iniziative conseguenti". Una vicenda che andrà chiarita nei dettagli.