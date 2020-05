Serra di marijuana in casa, reddito di cittadinanza in tasca

Operazione antidroga dei carabinieri di Palermo. A finire in manette, per il reato di coltivazione, detenzione ai fini di spaccio e furto aggravato è stato un 58enne di Partinico. Nel corso delle operazioni i militari hanno eseguito una perquisizione nell’abitazione dell’uomo, a Partinico, all’interno della quale è stata scoperta una serra per la coltivazione “indoor” di marijuana. Trovate oltre 200 piante alte circa 25 centimetri.

"La serra, accessibile da un cunicolo realizzato sotto il pavimento del piano terreno - spiegano dal comando dei carabinieri - era munita di materiale fertilizzante, lampade alogene, ventilatori, impianti di condizionamento ed aspirazione, il tutto allacciato abusivamente alla rete elettrica, così come confermato da una squadra di tecnici verificatori Enel intervenuti sul posto".

Lo stupefacente è stato campionato per le successive analisi quantitative e qualitative a cura del Lass dei carabinieri di Palermo e le rimanenti piante sono state distrutte sul posto. Il materiale utilizzato per realizzare la serra è stato sottoposto a sequestro. "Da ulteriori accertamenti è emerso che il 58enne percepiva il reddito di cittadinanza - concludono dal comando dei carabinieri - pertanto è stato denunciato per inosservanza delle disposizioni in materia e la carta è stata sequestrata. L’arrestato, su disposizione dell’autorità giudiziaria, si trova ora agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo".