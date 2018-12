Anziano accoltella il figlio, la moglie si sente male e muore

Tragedia a Serre, in provincia di Salerno, dove un 84enne malato di Alzheimer ha accoltellato il figlio 56enne. La moglie, madre dell'uomo colpito, a seguito degli avvenimenti ha accusato un malore e, nonostante i tentativi di salvarla da parte del personale medico accorso sul posto, è morta per arresto cardiocircolatorio. Il tutto è avvenuto la scorsa notte. L'anziano, affetto da Alzheimer con marcato declino dei disturbi comportamentali, in palese stato di agitazione, ha colpito il figlio con un coltello di grosse dimensioni.

Quest'ultimo è riuscito a chiedere aiuto ai vicini, che hanno immediatamente allertato il 118. Il personale sanitario giunto sul posto ha richiesto a sua volta l'intervento dei carabinieri. In questo frangente la donna ha accusato il malore che si è poi rivelato fatale. Il 56enne ferito è stato trasportato all'ospedale di Eboli, dove è stato giudicato guaribile in 8 giorni e dimesso. Il padre, atteso il perdurante stato di agitazione, è stato trasportato dal 118 all'ospedale San Leonardo di Salerno per accertamenti psichiatrici. La salma della donna è a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'autopsia. L'arma è stata sequestrata. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso da parte di carabinieri.