Dopo una notte brava salgono sul bus e iniziano a fare sesso davanti ai passeggeri

Incuranti degli altri passeggeri hanno iniziato a fare sesso su un bus del trasporto pubblico. E' successo a Roma, in zona Ostiense. Protagonisti (in negativo) della vicenda un ragazzo di 17 anni romano e una ragazza di 28 anni di origini sarde che vive nella Capitale. Entrambi hanno rimediato una denuncia a piede libero per atti osceni in luogo pubblico. I fatti domenica mattina intorno alle 6.30. I due giovani erano reduci da una serata trascorsa nei locali della Capitale e forse stavano rincasando insieme. Fatto sta che una volta sul bus si sono fatti prendere un po' la mano (eufemismo): dopo essersi scambiati qualche effusione sono passati ad un rapporto sessuale vero e proprio.

Tutto ciò nonostante sul bus fossero presenti altri passeggeri. L'autista del mezzo non ha potuto fare altro che fermarsi e chiamare il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Roma San Pietro che hanno invitato i due a ricomporsi, denunciandoli a piede libero per atti osceni in luogo pubblico.