Sesso in pieno giorno sul prato del giardino pubblico: identificati (e denunciati) i due amanti

Il video, scabroso, ha fatto in poche ore il giro della rete. Sono stati denunciati per atti osceni in luogo pubblico con l'aggravante di aver commesso il fatto in luoghi frequentati dai minori, i due romeni di circa 40 anni sorpresi nel primo pomeriggio di ieri a consumare un rapporto sessuale in un giardino pubblico alla periferia di Torino. La coppia si era appartata nei giardini Madre Teresa di Calcutta che si trovano tra corso Vercelli e corso Giulio Cesare. A testimoniare l'accaduto un breve video di 14 secondi girato con il cellulare da un residente.

Dopo che il filmato è stato diffuso da alcuni media, gli agenti del commissariato Dora Vanchiglia sono venuti a conoscenza dell'accaduto e, acquisite le immagini, hanno identificato i due protagonisti sempre nei pressi del giardino pubblico. Sul posto, su richiesta dei poliziotti, è poi intervenuta l'Amiat per ripulire l'intera area.