Ragazza rifiuta di fare sesso, lui le rompe tibia e perone dopo un festino

Una ragazza marocchina di 24 anni è finita in ospedale dopo essere stata picchiata da un connazionale di 32 anni con precedenti per stupefacenti. Il motivo? Il suo rifiuto a fare sesso con il ragazzo, conosciuto qualche giorno prima in chat su facebook.

L'aggressione è avvenuta a Milano durante un festino a base di droghe a alcol. La 24enne ha telefonato alle forze dell'ordine attorno a mezzogiorno di domenica. E' stata la stessa giovane, che in quel momento era in compagnia di un'amica in via Comacchio, nel quartiere milanese di Corvetto, a indicare ai poliziotti l'appartamento in via Bessarione dove si era rifugiato il pregiudicato.

Il 32enne l'aveva portata lì dopo una nottata di sballo. Poi sono iniziate le avances: tutte respinte al mittente. Il rifiuto della donna, conosciuta alcuni giorni prima in una chat su Facebook, lo ha fatto infuriare al punto da picchiarla con veemenza.

La ragazza è fuggita in strada con un'amica e ha chiamato i soccorsi: trasportata in ospedale, la 24enne ha subito la rottura di tibia e perone. Per il 32enne si sono aperte le porte di San Vittore: è accusato di lesioni aggravate.