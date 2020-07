Sette nascite in poche ore, notte record in ospedale: medici e infermieri costretti ad andare a caccia di culle

Sette bambini nati in una sola notte. Un evento da record all’ospedale Santa Croce di Moncalieri (Torino), dove tra le 21 di ieri e le 7 di oggi sono venuti al mondo ben sette piccoli neonati. Un evento ancora più singolare considerato che il punto nascite di Moncalieri in realtà sta perdendo nuovi nati nel corso degli anni, come ricorda TorinoToday.

La prima a nascere è stata la piccola Cecilia, alle 21.22, mentre l’ultimo è stato Elias, quarto figlio di una coppia nato nel pronto soccorso prima ancora di arrivare in sala parto. Dopo Cecilia è nata la piccola Mia Efe (ore 23.24), poi Elisa (00.13), Giulio (2.32), Abaerrahmane (3.34), Edoardo (6.00), poi Elias.

Un vero e proprio tour de force per medici, ostetrici e infermieri dell’ospedale, impegnati anche nel reperire le culle all’interno della struttura per far fronte all’evento.

All'ospedale di Cremona 15 nati in sole 24 ore

Qualche settimana fa, a Cremona, in sole 24 ore i nati furono ben 15 (dieci bambine e cinque bambini), tra cui due gemelli. Un evento “straordinario, mai accaduto finora”, avevano sottolineato dal reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale Maggiore di Cremona.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il primario aveva definito l’evento “un segnale di rinascita” dopo l’emergenza coronavirus che aveva visto impegnato in prima linea per mesi gli operatori.