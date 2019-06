"Da tempo chiediamo maggiore sicurezza e in risposta ci aprono un centro d'accoglienza, così si va a riempire d'acqua un vaso già colmo". Questa la vibrante protesta dei residente di Settecamini, popoloso quartiere di Roma Est che vede in questi giorni i preparativi per l'apertura di un centro di accoglienza.

I timori di chi vive qui è quello di vedere proprio sotto le proprie case le medesime scene viste a Torre Maura o Casal Bruciato.