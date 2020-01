Si dà fuoco per protesta contro lo sfratto: è in gravissime condizioni

Di fronte all'idea di dover lasciare la propria abitazione, ha prevalso la disperazione. Un uomo di 42 anni, che doveva subire lo sfratto dall'appartamento in cui vive, in Corte Panattoni ad Altopascio (in provincia di Lucca), per protesta si è dato fuoco, rimanendo gravemente ustionato e causando un principio d'incendio dell'abitazione.

Sfrattato, si dà fuoco per protesta ad Altopascio

E' successo lunedì mattina intorno a mezzogiorno. Attimi di paura anche per i vicini di casa, che sono stati evacuati e messi in sicurezza. Secondo una prima e ancora sommaria ricostruzione, dopo che gli era stato notificato lo sfratto, l'uomo protestando è rientrato in casa e si è chiuso all’interno, dandosi fuoco. Il 42enne è stato portato d'urgenza con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale di Cisanello, a Pisa, dove è arrivato in codice rosso. E' in gravissime condizioni. L'uomo ha riportato ustioni sul 70-80% del corpo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona e i carabinieri per le prime indagini. ''Non appena appresa la notizia - spiega il sindaco di Altopascio, Sara D'Ambrosio - mi sono recata in via Torino per verificare di persona quanto stesse accadendo. L'appartamento coinvolto, l'appartamento del piano di sopra e il seminterrato corrispondente all'abitazione andata a fuoco sono stati resi inagibili. Gli altri appartamenti della palazzina e le abitazioni limitrofe non riportano danni e le persone, dopo essere stati evacuati per sicurezza, potranno tornare nelle rispettive case. Ulteriori dettagli emergeranno nelle prossime ore, le indagini sono infatti tuttora in corso. Voglio ringraziare le persone, le forze dell'ordine e i mezzi di soccorso e intervenuti, che con tempestività hanno evitato che la situazione potesse trasformarsi in una tragedia ancora più grossa''.