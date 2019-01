Si impicca per non essere sfrattato da casa: morto pensionato 72enne

Erano da poco passate le 9 del mattino quando bussano alla porta del suo appartamento. Siamo a Giussano, piccolo Comune a Nord di Milano, nel cuore della Brianza volano dell'Italia produttiva. Alla porta di un pensionato 72enne si sono appena presentati un ufficiale giudiziario, un avvocato e un fabbro per dar esecuzione di un ordine di sfratto diventato esecutivo. Dopo due precedenti tentativi già rinviati l'anziano acconsente a farli entrare, ma prima si allontana dall'appartamento con la scusa di volere spostare la macchina dal garage.

L'uomo utilizza quei pochi istanti per cercare di farla finita impiccandosi ad una traversina del garage. Sono le 9.15 di mercoledì 30 gennaio quando è il fabbro ad accorgersi che qualcosa non va e trovandolo appeso per il collo lo trae in salvo.

Il 71enne viene trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano dove però i medici non riescono a tenerlo in vita.

Ritorna così alla ribalta il tema degli sfratti, un tema che continua ad occupare le pagine delle cronache italiane nonostante gli ultimi dati pubblicati dal ministero dell'Interno dimostrino come il fenomeno della perdita della casa è in calo nel nostro Paese.

I picchi degli sfratti si sono infatti verificati nel 2010, nel 2014 e nel 2016, mentre dal 2017 risultano in diminuzione: la Regione che presenta più richieste di esecuzione è la Lombardia (34% del totale nazionale) seguita dall’Emilia Romagna, dalla Toscana e dal Lazio, a dimostrazione di come in questo dramma non è solo il Sud a rappresentare un campanello d'allarme.

La seconda caratteristica che emerge dalle statistiche pubblicate dal ministero riguarda la causa degli sfratti. In Italia, infatti, quasi il 90% del totale è provocato da morosità e morosità incolpevole, ovvero dall'impossibilità di pagare l'affitto per perdita del lavoro, grave malattia invalidante o altre circostanze indipendenti dalla volontà dell'inquilino. Gi sfratti causati da necessità personali del locatore, al contrario, sono pari quasi a zero.