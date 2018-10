Ruspe sulle tende dei rifugiati, presidio spazzato via

RomaToday documenta le operazioni di sgombero di stamattina, mercoledì 3 ottobre, del presidio in via Scorticabove diventanto la casa - su strada - per i circa 40 rifugiati politici originari del Sud Sudan sgomberati da un ex centro d’accoglienza nel cuore della Tiburtina Valley.

A nulla sono serviti i tavoli di confronto con l’assessore alla Politiche sociali, Laura Baldassarre, che in questi mesi hanno provato a trovare una soluzione che non comprendesse i centri di accoglienza e la separazione della comunità sudanese. Tavolo ancora ufficialmente aperto mentre le ruspe portano via, per sempre, le ultime poche cose che avevano.