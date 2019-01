Resta seduto durante minuto di silenzio per le vittime della Shoah: è bufera

A Pisa un consigliere comunale, Manuel Laurora, eletto come indipendente nella lista della Lega, non si è alzato in piedi durante il minuto di silenzio in ricordo delle vittime della Shoah che ha aperto la seduta del Consiglio comunale. Il primo a censurare quanto accaduto è stato il sindaco Michele Conti, esponente del Carroccio e primo sindaco di centrodestra della città, che parla di "gravissimo episodio". Laurora è stato allontanato dall'aula. Il presidente del Consiglio comunale, Alessandro Gennai, applicando l'articolo 32 del regolamento, ne ha infatti disposto l'allontanamento, "avendo tali autorità configurato a carico del consigliere Laurora un comportamento altamente lesivo della dignità dell'istituzione".

Pisa, le scuse su Facebook del consigliere Manuel Laurora

Laurora ha poi chiesto scusa per il suo gesto con un lungo post: "Volevo sinceramente scusarmi per il mio atteggiamento. Anche per me la Shoah è una pagina terribile della storia dell'umanità che non deve ripetersi mai più. Mai avrei voluto che il mio atteggiamento suscitasse interpretazioni diverse dal mio pensiero che è quello di tutti voi", ha affermato il consigliere comunale.

Le reazioni del mondo politico locale

"Ancora uno sfregio alle istituzioni di Pisa per mano della Lega - sottolinea la consigliera regionale del Partito Democratico Alessandra Nardini - il consigliere non è nuovo alla manifestazione di ideologie aberranti, è lo stesso che si scandalizzava per i baci gay, e unisco la mia voce a chi chiede che vengano presi provvedimenti seri. Le scuse appaiono insufficienti e sono la ridicola messa al riparo di chi, intanto, ha voluto mandare un messaggio a chi doveva intendere. Pisa non merita questo orrore. La Lega provinciale condanni il gesto e lo faccia anche la commissaria regionale del Carroccio, Susanna Ceccardi".

Inevitabile l'imbarazzo anche tra le file leghiste, ma anche un secco no alle dimissioni. “Ci dissociamo totalmente dal comportamento del consigliere Laurora che non riflette minimamente il nostro orientamento politico e morale, non essendo iscritto al nostro partito - affermano il segretario comunale e il capogruppo consiliare della Lega Edoardo Ziello e Alessandro Bargagna - ci dispiace che il suo gesto abbia dato adito a qualcuno di poter ritenere che il nostro partito disprezzi la memoria dell'olocausto. Laurora si è scusato pubblicamente, pertanto la richiesta di dimissioni ci appare pretestuosa, sennò anche noi potremmo invocare le dimissioni di Pizzanelli per essersi rifiutato di accettare il minuto di silenzio in conferenza dei capigruppo per la commemorazione dei morti nella strage di matrice terroristica islamica avvenuta lo scorso anno ai mercatini di Natale a Strasburgo".