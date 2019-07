Si innamora di una prostituta, la vede in auto con un altro e spara

Si innamora della prostituta e poi le spara perché è in auto con un altro uomo. L'episodio risale alla notte del 27 giugno scorso quando un uomo di 46 anni di Treviso ha esploso alcuni colpi di arma da fuoco ai danni di una donna, prostituta che era solita svolgere la propria attività in zona Terraglio tra Mogliano e Mestre.

I due si erano conosciuti qualche anno prima e il 46enne era cliente abituale della donna tanto da aver creato un rapporto di conoscenza, travisato però dall'uomo, che riteneva di aver instaurato un legame sentimentale con lei. L'aggressività dell'uomo ha avuto il suo culmine nell'episodio del 27 notte, in cui ha attentato alla vita della ragazza e dell'uomo che stava con lei, sparando contro la vettura con a bordo i due. Solo la fortuna ha fatto sì che non accadesse il peggio.

Le indagini della polizia veneziana, coordinate dalla Procura della Repubblica di Venezia, e condotte in collaborazione con la Squadra Mobile trevigiana, hanno consentito di acquisire elementi di responsabilità a carico dell'uomo. Per questa ragione, nella mattinata di oggi la Squadra mobile di Venezia ha disposto la custodia cautelare in carcere dell'uomo, su provvedimento emesso dal Gip.

Il 46enne è ritenuto responsabile dei reati di tentato omicidio e detenzione e porto illegale di arma comune da sparo. L'indagato era già stato in carcere per un episodio simile compiuto nella provincia trevigiana.