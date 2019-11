Si rompe il femore dopo una caduta e i medici le scoprono un aneurisma di 9 cm

Si rompe il femore in seguito a una caduta e in ospedale le scoprono un aneurisma gigante all'arteria renale. È successo ad una donna di 73 anni, salva grazie a un intervento d'urgenza effettuato dai medici di Urologia dell'ospedale Mauriziano di Torino.

La 73enne, accompagnata in ospedale dalle figlie dopo essere caduta in casa, ha segnalato alla dottoressa un dolore a un fianco da una settimana. Per un giusto scrupolo i medici hanno deciso di effettuare un'ecografia dell'addome che ha subito evidenziato una massa strana nel rene sinistro. La sorpresa però è arrivata dopo la Tac.

La paziente aveva un aneurisma gigante dell'arteria renale sinistra - 9 cm di grandezza - in fase di rottura: una condizione che sarebbe stata immediatamente letale, provocando morte per emorragia. Il radiologo interventista è stato immediatamente attivato così come il Direttore del Dipartimento Chirurgico dottor Andrea Gaggiano che, presa visione del caso, ha allertato gli urologi. Pochi minuti dopo la paziente era già in sala operatoria.

I chiurghi hanno dovuto lavorare rapidamente per arrivare all'aneurisma. L’intervento ha richiesto anche l’asportazione del rene, ma alla fine la donna è stata salvata.