Si addormenta con la sigaretta accesa, si sveglia con i capelli in fiamme

Si è addormentata all’improvviso dimenticandosi di spegnere la sigaretta. Sono stati attimi di paura per una donna di 45 anni che si è svegliata di soprassalto con i capelli che stavano bruciando ed il viso parzialmente ustionato. I fatti ad Ancona. La donna ha chiamato immediatamente il 118 ed è stata soccorsa dagli operatori della Croce Gialla che l’hanno trasportata in opsedale in codice giallo.

La donna comunque è stata fortunata. In casi analoghi una sigaretta dimenticata accesa ha causato vere e proprie tragedie. Lo scorso giugno a Milano un incendio divampato proprio a causa di una sigaretta ha provocato un morto ed altri due intossicati. E solo due mesi prima un uomo di 36 anni è morto in una tragedia analoga è avvenuta a Roma.