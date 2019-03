Una sigaretta nel cestino provoca incendio, anziana intossicata: "Trovate il mio gatto"

Incendio in un appartamento al primo piano di una palazzina di via Picchi Tancredi, ad Ancona, dove un'anziana di 79 anni è rimasta leggermente intossicata dal fumo. Le fiamme si sarebbero sprigionate da un cestino dell’immondizia dove poco prima la donna aveva gettato una sigaretta.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, l’automedica del 118 e gli operatori della Croce Rossa di Ancona. Nulla di grave. Per lei solo una leggera intossicazione da monossido. E tanta preoccupazione per il suo gatto, al punto da chiedere ai soccorritori di cercare il suo animale che era in casa al momento del rogo. Gli operatori della Croce Rossa e i pompieri sono entrati nella casa ma del gatto, purtroppo, nessuna traccia.