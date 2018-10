Graffiata dal gatto, donna muore dissanguata

Una tragedia. Una donna di 88 anni, Silvana Masotti, è stata trovata senza vita nel cortile della sua casa a Vada, in provincia di Livorno. A trovare il corpo senza vita di Silvana Masotti è stata una conoscente.

Secondo le prime informazioni disponibili, l'anziana è morta per dissanguamento. Sulla gamba destra c'erano i chiari segni di una profonda ferita. I soccorritori del 118, intervenuti in pochi minuti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

La ferita mortale sarebbe stata causata da un gatto dei vicini di casa, Fufetta, di cui spesso l'anziana si prendeva amorevolmente cura. I farmaci fluidificanti del sangue, che la vittima assumeva quotidianamente, avrebbero impedito il blocco dell'emorragia.

Sotto shock l'amica proprietaria dell’animale: "Silvana è stata ferita alla gamba appena entrata in casa". Il figlio parla di "morte assurda". Tutti conoscevano Silvana a Vada, lavorava in un negozio di materassi ed era molto amata.