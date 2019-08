Si incammina a piedi sui sentieri e scompare, ricerche in corso: “Aiutateci a trovarlo vivo”

Simon Gautier risulta scomparso in Cilento da venerdì scorso. A distanza di una settimana, di lui non ancora non si hanno notizie. Speleologi, soccorritori, forze dell’ordine sanno perlustrando la zona. Il 27enne di nazionalità francese, in vacanza a Policastro Bussentino, si era incamminato lungo il Sentiero della Molara per raggiungere Napoli a piedi quando a un certo punto ha avuto un incidente. Sembra infatti che sia caduto in dirupo, ferendosi alle gambe. È riuscito a chiedere aiuto al numero delle emergenze ma non aveva saputo fornire indicazioni precise circa la sua posizione.

Simon Gautier scomparso in Cilento: ricerche in corso

A quel punto sono partite le ricerche, che però fino ad ora non hanno prodotto nessun risultato. “Cerchiamo volontari - scrivono i soccorritori - scout, speleologici, climbrs, trekkers possessori di droni o chiunque sappia leggere una mappa, conosca Policastro e il Cilento e voglia aiutarci insieme alle forze dell’ordine alla Protezione civile a trovarlo. È finito”.

La famiglia chiede intanto più uomini e più mezzi per continuare le ricerche e dalla Francia sono arrivati anche una ventina di amici del ragazzo. "Aiutateci a trovarlo vivo", è all'appello della famiglia e degli amici.

Per chi avesse informazioni utili è possibile contattate i numeri telefonici di Asha (3898453577 ) ed Emanuele (3406654612).