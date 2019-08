Escursionista francese morto in Cilento, aperta un’inchiesta sui presunti ritardi nei soccorsi

La Procura di Vallo della Lucania ha aperto un’inchiesta per chiarire se ci sono stati ritardi nei soccorsi per il ritrovamento di Simon Gautier, il 27enne francese precipitato in un dirupo l’8 agosto scorso e ritrovato morto nella serata di ieri in Cilento.

La famiglia e gli amici di Gautier, giunti in Italia per partecipare alle ricerche, avevano lamentato presunti ritardi nella macchina dei soccorsi ed è su questo che indagherà la Procura. “È bene fare chiarezza e approfondire alcuni aspetti che riguardano le operazioni di soccorso, questo nel rispetto dei familiari e di tutti gli italiani. Insieme al procuratore di Lagonegro valuteremo la strada da percorrere”, ha detto il procuratore capo Antonio Ricci.

I familiari del ragazzo, informati della notizia del ritrovamento del cadavere del ragazzo, sono seguiti da un’equipe di psicologi francesi, messa a disposizione dell’ambasciata.

Simon Gautier, l'autopsia per stabilire le cause della morte

All’alba intanto sono iniziate le operazioni di recupero della salma di Gautier. I tecnici del Cnsas, dopo un briefing iniziale, hanno raggiunto la squadra di primo intervento che da ieri si trova sul luogo dove è stato ritrovato il corpo di Simon, nei pressi del Pianoro di Ciolandrea, a San Giovanni a Piro. Sarà poi l'autopsia a stabilire le cause esatte della morte del giovane escursionista.

Un uomo del Soccorso Alpino aveva notato con un binocolo lo zaino del ragazzo in un burrone, poi era stato usato un drone per ispezionare la scarpata e tramite le immagini registrate è arrivata la drammatica conferma. I soccorsi poi si sono calati nel burrone con un sistema di corde, per raggiungere il corpo del ragazzo.

Simon Gautier si era messo in marcia da solo per fare un’escursione tra Policastro Bussentino e Napoli quando ha avuto un incidente, rimanendo ferito alle gambe. Il ragazzo era riuscito a contattare i soccorsi usando il proprio telefono cellulare, raccontando di essere caduto da una scogliera e di avere entrambe le gambe rotto, senza però riuscire a fornire un’indicazione precisa su dove si trovasse.