Precipita con l'auto nel lago: Simone muore a 42 anni

È Simone De Paoli, 42 anni, la vittima dell'incidente avvenuto nella tarda serata di domenica al lago Santo di Lamar, in Trentino Alto Adige.

In base a quanto ricostruito, l'uomo stava percorrendo la strada provinciale 18 per rincasare, quando per cause ancora da accertare ha perso il controllo dell'auto ed è uscito di strada. Dopo essersi schiantato contro le rocce, il 42enne con un volo di una decina di metri è precipitato nel lago.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto sono accorsi soccorritori, vigili del fuoco e carabinieri, ma per De Paoli non c'è stato nulla da fare: la sua auto si è inabissata trascinandolo a fondo. Il corpo ormai senza vita è stato recuperato intorno alle 3 di lunedì 6 luglio dai sommozzatori dei vigili del fuoco di Trento. Per ricostruire la dinamica dell'accaduto indagano i militari.