Cadavere di un uomo trovato in un pozzo

Il cadavere di un uomo è stato ritrovato stamattina in un pozzo nelle campagne di Noci, in contrada Fongio, in provincia di Bari. Il cadavere sarebbe quello di Simone Martucci, 47 anni, titolare di un negozio di articoli sportivi, la cui scomparsa era stata denunciata ieri dai familiari.

I carabinieri, intervenuti sul luogo del ritrovamento, stanno cercando di ricostruire l'accaduto. Sul corpo sarebbero presenti ferite. Secondo quanto riporta BariToday, i militari stanno cercando anche una seconda persona, un agente immobiliare 27enne, che sarebbe stato visto in compagnia di Martucci prima della sua scomparsa e di cui non si hanno ugualmente notizie da ieri.

Secondo una prima ricostruzione, i due avrebbero litigato per una questione legata ad un affare immobiliare.

