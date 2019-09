Sindaco pubblica le foto di chi lascia i rifiuti per strada. E la privacy? "Mi sono rotto le p**e"

A Cagliari, chi sporca la città finisce "denunciato" su Facebook. Il neoeletto sindaco Paolo Truzzu ha postato sui social le immagini di un “caddozzo” (“zozzone” in dialetto cagliaritano) scoperto ad abbandonare la propria immondizia ai lati di una strada dopo averla tirata fuori dalla macchina, ignaro della presenza di una delle videocamere di sorveglianza dell’Autorità portuale. “Cassato (cioè “beccato”, ndr)! Ve l’avevo detto…”, esulta ancora in dialetto Truzzu, che poi aggiunge: “Ho riflettuto a lungo se pubblicare questa foto perché come sapete c'è di mezzo la privacy... Sapete che vi dico? Che ho deciso di fregarmene, perché mi sono rotto le p***e”.

Il post ha ricevuto numerosi commenti, visto anche il tema particolarmente sentito in questi ultimi tempi in città: in tanti hanno apprezzato il gesto del sindaco anche se altri hanno fatto notare il linguaggio decisamente poco consono usato dal sindaco.

In un messaggio precedente pubblicato sempre su Facebook, Truzzu aveva annunciato che avrebbe dato battaglia a chi sporca la città grazie ai sistemi di videosorveglianza: “Negli ultimi sette giorni abbiamo rilevato una decina di targhe: i vigili hanno convocati i proprietari. Uno era addirittura di Castiadas, un emerito caddozzo che ha fatto un bel po’ di chilometri per abbandonare la spazzatura in mezzo alla strada della nostra città, e che dimostra che non è vero, come sostiene qualcuno, che solo i cagliaritani sono caddozzi e non vogliono fare la differenziata, ma che fino a oggi in tanti comuni la differenziata non ha creato problemi perché tanto c’erano i cassonetti di Cagliari. Inoltre due delle auto rilevate erano incredibilmente radiate dal PRA e non potevano circolare”.