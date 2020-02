Museo comunale senza personale nel weekend, il sindaco diventa custode

Manca il personale per il museo appena inaugurato e il sindaco si mobilita insieme agli assessori per trovare una soluzione, "reinventandosi" nelle insolite vesti di custode. Succede a Polizzi Generosa, in provincia di Palermo.

La struttura, un museo etno-antropologico, era stata aperta appena una settimana fa e per consentire ai visitatori di accedervi si è pensato a una turnazione nel weekend tra il primo cittadino Giuseppe Lo Verde e gli assessori del piccolo comune dell'entroterra palermitano.

"Oggi è diventato tutto difficile – ha raccontato Lo Verde a Repubblica­ – Parliamo tanto di turismo, ma non si riesce ad avere dipendenti, nemmeno per due giorni alla settimana, per aprire e vigilare su un museo importante. Con la quota cento sono andate via parecchie persone. Recentemente abbiamo stabilizzato 24 precari, che lavorano 4 ore al giorno, ma non ci sono figure con un inquadramento che consenta la copertura dei turni festivi al museo".

Il sindaco ha detto che l'iniziativa ha avuto un buon successo e ha promesso che continuerà per gli altri weekend, in attesa di trovare una soluzione.