Scuote troppo forte il suo bimbo di 5 mesi che continua a piangere: gravissimo

Le condizioni del piccolo sono gravissime. Il suo bimbo di soli cinque mesi continuava a piangere e lei, una giovane donna residente a Mestrino (Padova), lo avrebbe scosso a tal punto da mandarlo in ospedale in gravissime condizioni: è in coma. Le indagini dovranno appurare come siano realmente andate le cose.

Padova, scuote figlio piccolo che piange: in coma

E' stata la madre stessa a rendersi conto che il bambino mostrava i sintomi dell'arresto cardiocircolatorio. Poi la corsa in ospedale con il padre del piccolo. Davanti ai carabinieri e al magistrato avrebbe parzialmente ammesso le sue responsabilità. "Mio figlio non dormiva", avrebbe spiegato. La giovane, esasperata dal pianto del bimbo, potrebbe aver perso il controllo.

Il piccolo, ricoverato a Padova, è in pericolo di vita e rischia danni permanenti. L'episodio è avvenuto sabato nella casa della famiglia, ma solo ora ne viene data notizia. Il neonato lotta tra la vita e la morte nel reparto di Terapia Intensiva neonatale. Nei prossimi giorni la pubblica accusa nominerà come consulenti tecnici due medici legali che dovranno appurare la dinamica e le cause dei danni fisici subiti dal piccolo

La sindrome del bambino scosso (SBS)

Così si indicano una varietà di segni e di sintomi, in bambini molto piccoli, secondari allo scuotimento violento o a traumi della testa. La sindrome si caratterizza per danni neurologici che variano dal coma fino alla morte. La muscolatura del bimbo piccolo, soprattutto sotto i 2 anni, è poco sviluppata e riesce appena a sostenere la testa. Se dunque viene scosso con forza, il suo cervello sbatte contro le ossa del cranio, e ciò può provocare lesioni gravissime.

È quella che viene comunemente chiamata Shaken baby syndrome (o anche Battered child syndrome o Shaken baby) o, più recentemente, Abusive head trauma. Sono i bambini tra le 2 settimane e i 6 mesi di vita a subire maggiormente questa violenza fisica: è infatti il periodo di massima intensità del pianto per il piccolo e la sua struttura muscolare è ancora decisamente molto debole e non permette di controllare bene il capo.