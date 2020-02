Sofia ha 14 anni ed è scomparsa nel nulla da due settimane

Una angoscia che si ripete per la mamma di Sofia Mora, la ragazzina di Gavardo che ha fatto nuovamente perdere le sue tracce ad appena un mese dall'ultima fuga.

Della 14enne, che si era già volontariamente allontanata da casa per diversi giorni lo scorso dicembre, è scappata di nuovo: questa volta è fuggita da una comunità protetta di Riva Del Garda. La struttura aveva accolta la ragazzina proprio in seguito alla prima fuga durata però solo 4 giorni grazie all'intervento dei carabinieri che l'avevano ritrovata a Roè Volciano.

Ora invece la mamma Elena non avrebbe più sue notizie da due settimane ed è molto preoccupata. Del caso si stanno occupando ancora una volta i carabinieri di Salò: la 14enne vagherebbe nei comuni della Bassa Valle Sabbia, ma i militari non sono ancora riusciti a rintracciarla. "In caso di avvistamento - è la richiesta che arriva dalla famiglia - contattate le forze dell'ordine".