L'ultimo gesto d'amore di Sofia: donati gli organi

L'ultimo gesto d'amore deciso dai genitori è la donazione degli organi: Sofia Ponchia aveva solo 23 anni.

É morta per un improvviso problema polmonare, probabilmente un'embolia, che non le ha dato scampo.

Malore al centro commerciale

Tre giorni fa, domenica, Sofia era con il fidanzato al centro commerciale Le Brentelle quando all'improvviso ha accusato un forte malessere, tanto da accasciarsi a terra. Il compagno l'ha soccorsa e portata nella sua casa di Padova dove poco dopo i genitori hanno chiesto l'arrivo di un'ambulanza perché le condizioni della figlia stavano peggiorando.

Le cure in ospedale non sono bastare per salvare la vita di Sofia: lunedì il suo cuore ha smesso di battere.

Donati gli organi

Una morte inspiegabile, scrive PadovaOggi, per una ragazza sana, appassionata di pallavolo e grande amante degli animali, che mai aveva avuto alcun problema di salute.

Devastati dal dolore i i genitori Grazia e Roberto, a cui si sono stretti gli amici della ragazza e i colleghi del concessionario automobilistico Bi&Bi di Vigorovea dove era stata da poco assunta.