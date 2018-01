Altalena "improvvisata" su un dirupo: cade nel vuoto e muore

Sofia Salomoni stava trascorrendo una giornata di svago in compagnia di amici quando si è compiuta una tragedia davvero assurda. Sofia, che avrebbe compiuto 22 anni tra un mese, è morta dopo essere caduta in una scarpata da un'altalena costruita con la corda legata al ramo di un albero. E' successo a Vicchio nella frazione di Villore.

La giovane dopo l'incidente era stata recuperata dai vigili del fuoco e poi affidata ai sanitari. La 21enne aveva riportato una frattura scomposta, ma era cosciente. Trasportata all'ospedale di Careggi, si è spenta nel nosocomio fiorentino per l'aggravarsi delle condizioni cliniche. Al momento dell'incidente la ragazza si trovava in casa di una sua amica in compagnia di altri conoscenti.

Dai primi accertamenti sembra che la compagnia di amici abbia improvvisato l'altalena sul bordo del dirupo. Sofia lavorava a Scandici e tra un mese avrebbe compiuto 22 anni.

Come riporta Firenze Today su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri della stazione di Borgo San Lorenzo.