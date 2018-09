Mancano i soldi nella cassaforte: chiama i carabinieri, ma i ladri non c'entrano

"Venite mi hanno rubato i soldi in cassaforte": un uomo di mezza età di origine russa ha chiamato i carabinieri per denunciare un furto subìto nel suo appartamento di Rivalta, in provincia di Torino. Gli agenti hanno quindi verificato l'effettiva assenza del denaro custodito in casa dall'uomo, ma in casa non erano entrati i ladri.

Quello che sembrava essere un furto era in realtà un prestito non ancora rivelato. La moglie del “derubato”, sua connazionale, aveva preso una parte dei risparmi per consentire al figlio nato da una precedente relazione di aprirsi un negozio in Russia.

L’uomo non l'ha presa per niente bene al punto che era intenzionato a denunciare la moglie per furto. La lite è stata raffreddata dagli stessi carabinieri intervenuti e l’uomo, alla fine, non ha sporto denuncia.