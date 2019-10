Trova un gatto smarrito e chiede 1000 euro per restituirlo alla proprietaria: finisce male

Una donna è stata arrestata per estorsione dai carabinieri di Grugliasco (Torino), dopo che questa era riuscita a farsi consegnare 300 euro dalla padrona di un gatto smarrito quale ricompensa per averlo trovato.

In manette è finita una 54enne di origine albanese. La padrona del gatto aveva affisso diverse locandine con la foto del micio smarrito e il numero di telefono da contattare in caso di ritrovamento. La 54enne ha trovato il gatto e ha contattato la proprietaria, chiedendole tramite WhatsApp ben 1000 euro per la restituzione del gatto.

Sono seguiti diversi messaggi e foto tra le due donne, con foto e video del gatto, sino ad arrivare ad un accordo tra le parti fissato con la somma di 300 euro. All’appuntamento la 22enne si è presentata con i carabinieri cha hanno arrestato la 54enne subito dopo aver preso il denaro e restituito il gatto alla proprietaria. La donna ora si trova ai domiciliari.