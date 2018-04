In giro con 34mila euro nascosti sotto i vestiti: maxi multa per lei (e la paga subito)

Più di 34mila euro nascosti sotto ai vestiti e nel bagaglio a mano. La donna, appena atterrata ad Orio al Serio (Bergamo) dalla Polonia, ha ricevuto una maxi multa da oltre 3.500 euro. E' successo nei giorni scorsi nello scalo aeroportuale alle porte di Milano.

La donna è stata fermata nel terminal degli arrivi durante i controlli congiunti di funzionari delle dogane e militari della guardia di finanza. Il denaro — 34.570 euro in banconote di vario taglio — era stato nascosto "nel bagaglio a mano e sulla persona", si legge in una nota diramata dai funzionari delle dogane.

E così, riporta MilanoToday, per lei è scattata una maxi multa 3.685,50 euro, pari al 15% della parte trasportata illegalmente (oltre i 10mila euro); sanzione immediatamente saldata. Non è la prima volta che accadono fatti simili nello scalo alle porte di Milano: il 5 febbraio era stato fermato un uomo con circa 40mila euro in valigia, mentre a marzo era stata fermata una passeggera che aveva nascosto 20mila euro nelle suole delle scarpe.