Furgone travolto da fiume in piena: tre giovani si salvano all'ultimo istante

Una vera e propria "bomba d'acqua" si è abbattuta ieri in vari comuni nel sud della Sardegna. A Soleminis, venti chilometri da Cagliari, tre giovani sono stati travolti dalla furia dell’acqua mente erano a bordo di un furgone: sono riusciti a mettersi in salvo. Il furgone percorreva la strada per il campo sportivo quando è stato travolto dal fiume in piena che l'ha trascinato fino alla strada provinciale 387.

Soleminis, furgone travolto da fiume in piena: in tre si salvano all'ultimo

Sono riusciti a uscire dal mezzo all'ultimo momento utile. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia. Serata complicata. Tantissime le chiamate ricevute dalla sala operativa dei vigili del fuoco di Cagliari. La bomba d'acqua si è abbattuta da Sinnai a Dolianova e da Quartucciu a Domusnovas. E' stata una lunga serata di allerta meteo: tante le operazioni di soccorso e evacuazione.