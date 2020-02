Incendio in una villetta: muoiono due sorelle, la terza è riuscita a mettersi in salvo

Due anziane sorelle sono morte nell'incendio che ha distrutto la villetta in cui abitavano a Nizza di Sicilia, in provincia di Messina. Una terza sorella è riuscita a mettersi in salvo.

L'incendio si è sviluppato intorno alle 5.20 di questa mattina, per cause ancora in corso di accertamento. Sembra che le fiamme siano partite dal bagno di casa, probabilmente per un corto circuito.

L'incendio nella villetta a Nizza di Sicilia (Messina)

Sul posto i vigili del fuoco di Letojanni, che hanno mandato anche una autobotte da Messina, insieme al 118, ma quando sono arrivate le fiamme erano già altissime e per le due sorelle non c'è stato niente da fare. Le vittime, ritrovate carbonizzate, sono Cosima Pellizzeri, 97 anni, e Sara Manoti, 90, figlie della stessa madre. A dare l'allarme è stata la terza sorella di 83 anni. Il sindaco ha dichiarato il lutto cittadino.