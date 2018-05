Spaccio di eroina davanti ai bambini, blitz dei carabinieri: cinque arrestati

Spaccio in pieno giorno, anche davanti ai bambini che uscivano da scuola o giocavano a pallone. Succede allo Zen di Palermo, dove l'ennesimo blitz antidroga dei carabinieri della stazioni di San Filippo Neri ha smantellato una rete che assicurava un vasto smercio di eroina in città. Cinque persone sono finite in carcere e sono scattati anche tre divieti di dimora.

Il cuore dello spaccio era uno dei padiglioni di via Rocky Marciano. Lì una dose di droga veniva venduta a 10 euro.

"L’ennesima attività di contrasto svolta dall’Arma dei carabinieri, al di là del valore operativo dell’indagine, mira soprattutto a tutelare bambini innocenti che loro malgrado - dichiara il comandante provinciale Antonio Di Stasio - diventano inconsapevoli spettatori di un mercato di spaccio di sostanze stupefacenti, di cui sono talvolta acquirenti o pusher anche gli stessi genitori".

La notizia su PalermoToday