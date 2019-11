Un uomo di 65 anni è stato arrestato dai carabinieri a Roncadelle, cittadina in provincia di Brescia, con l'accusa di spaccio. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo svolgeva la sua attività illegale in paese: in sette giorni di spaccio intascava più di quanto percepiva ogni mese di pensione.

Una settimana di spaccio vale più della pensione: arrestato "nonno cocaina" a Roncadelle

I carabinieri lo hanno colto in flagrante nei giorni scorsi mentre, in un parcheggio, cedeva una bustina contenente cocaina ad un giovane del posto. Addosso aveva altre tre confezioni dello stesso stupefacente, per un totale di cinque grammi, mentre nell'auto è stato trovato un manganello. Il resto della droga è spuntata durante la perquisizione dell'abitazione del pensionato: trovati circa 40 grammi di cocaina e circa 1700 euro in contanti, soldi che il 65enne avrebbe guadagnato in soli sette giorni di spaccio. Non solo: l'uomo nascondeva una pistola revolver calibro 38 Special, con la matricola abrasa.

I carabinieri hanno quindi arrestato il pensionato per spaccio, per detenzione di arma clandestina e porto di armi ed oggetti atti ad offendere. L'arresto è stato convalidato.