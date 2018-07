Il meccanico "sbaglia" la riparazione, gli spara un colpo di pistola al petto

Un uomo di 52 anni, Alfio Sanfilippo, è stato fermato dalla Polizia a Catania perché ritenuto l'autore del tentativo di omicidio di un meccanico avvenuto il 23 giugno scorso nel rione San Cristoforo. Il movente, secondo le indagini della squadra mobile, sarebbe stata la cattiva riparazione di uno scooter. La vittima, un incensurato, era stata raggiunta da un colpo di arma da fuoco all'emitorace in via De Lorenzo.

Gli agenti hanno eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura di Catania per tentativo di omicidio con l'aggravante di avere agito con premeditazione e di aver commesso il fatto per motivi abietti o futili e per detenzione e porto illegale in luogo pubblico di un'arma da sparo.

Le indagini condotte dai poliziotti della Squadra Mobile nel rione di San Cristoforo saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà presso alle 10.30 in questura etnea. Tutti i particolari su Catania Today