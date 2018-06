Far west in autostrada: spari contro un'auto, donna colpita al collo

Sparatoria sull'autostrada A4 poco dopo le 18 di martedì 26 giugno, tra i caselli di Brescia Centro e Brescia Est in direzione Venezia.

Una donna è rimasta ferita: si tratta di una 44enne di origini slave, colpita di striscio al collo da uno dei proiettili esplosi da un’altra auto in corsa, mentre si trovava al volante di una Bmw Serie 5 che, dopo la raffica di colpi d'arma da fuoco, ha sbandato ed è finita fuori strada.

Secondo quanto riporta BresciaToday, è stata la stessa donna a dare l’allarme dopo l’incidente: portata in ospedale, pare sia stata medicata anche da lesioni rimediate in una precedente aggressione (non si esclude quindi che la 44enne stesse scappando), ma le sue condizioni non sembrano destare preoccupazione.

Sul caso indagano gli uomini della Squadra Mobile della Questura.