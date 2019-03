Sparatoria in un parcheggio: trovato in auto in una pozza di sangue

Sparatoria a Milano nella tarda serata di venerdì 8 marzo. E' successo in via San Paolino, all'altezza del civico 6, in zona Binda-Sant'Ambrogio, estrema periferia sud della città. La vittima è un giovane di 22 anni, ferito da un'arma da fuoco alla gamba e ora ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Il 22enne è stato soccorso mentre si trovava a bordo di un'auto, in un parcheggio defilato. Perdeva copiosamente sangue e i sanitari del 118 lo hanno trasportato con urgenza, in codice rosso, all'ospedale San Carlo.

Sparatoria a Milano in Via San Paolino: ragazzo ferito da un'arma da fuoco

I soccorsi sono arrivati sul posto a mezzanotte meno un quarto. Sono intervenuti anche gli uomini della questura di via Fatebenefratelli, anche con la polizia scientifica, per ricostruire nei dettagli quanto avvenuto. Per il momento il riserbo è massimo, si attendono infatti le analisi dei riscontri.

Non è nemmeno sicuro che il ferimento sia avvenuto nel luogo in cui il giovane è stato trovato e soccorso. Il 22enne è stato urgentemente portato all'ospedale San Carlo in gravi condizioni: è ancora ricoverato. I medici riferiscono che le condizioni del ragazzo sono stazionarie.